Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 10 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.