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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 8 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
7 октября 2021 г. 12:52
Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами вероятна изморось.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 16-18° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем - 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами вероятен дождь. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 15-18° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем 0-3°.

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