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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Экология
9 марта 2024 г. 12:50
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6°, днем 7-12° тепла, ночью в горах 2-5° мороза, в высокогорьях до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq, külək əsəcək

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