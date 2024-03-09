Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6°, днем 7-12° тепла, ночью в горах 2-5° мороза, в высокогорьях до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.