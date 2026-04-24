Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Обсуждено укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Зеленым климатическим фондом

    Обсуждено укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Зеленым климатическим фондом

    Специальный представитель президента Азербайджана по вопросам изменения климата Мухтар Бабаев обсудил укрепление сотрудничества с директором Зеленого климатического фонда по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Томасом Эрикссоном.

    Как передает Report, об этом спецпредставитель президента написал на своей странице в X.

    Встреча состоялась на полях Регионального экологического саммита - 2026 (RES 2026) в столице Казахстана Астане.

    "Мы обсудили продолжающееся взаимодействие Азербайджана с Зеленым климатическим фондом и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества", - уточнил М. Бабаев.

    По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о климатическом финансировании, в том числе о расширении доступа к ресурсам фонда, а также о поддержке реализации приоритетов в области смягчения последствий изменения климата.

    "Увеличение климатического финансирования остается ключевым вопросом. Опираясь на результаты COP29 и Новую коллективную количественную цель, устойчивые и прогнозируемые финансовые потоки будут иметь важнейшее значение для сохранения достижимости цели в 1,5°C", - подчеркнул М. Бабаев.

    Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi müzakirə edilib
    Mukhtar Babayev discusses climate finance with Green Climate Fund official

    Последние новости

    07:25

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Другие страны
    06:48

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    В регионе
    06:09

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    Другие страны
    05:37
    Видео

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    05:21

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    Другие страны
    04:56

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    Другие страны
    04:18

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    В регионе
    03:44

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    В регионе
    03:05

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

    Другие страны
    Лента новостей