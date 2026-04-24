Обсуждено укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Зеленым климатическим фондом

Специальный представитель президента Азербайджана по вопросам изменения климата Мухтар Бабаев обсудил укрепление сотрудничества с директором Зеленого климатического фонда по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Томасом Эрикссоном.

Встреча состоялась на полях Регионального экологического саммита - 2026 (RES 2026) в столице Казахстана Астане.

"Мы обсудили продолжающееся взаимодействие Азербайджана с Зеленым климатическим фондом и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества", - уточнил М. Бабаев.

По его словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о климатическом финансировании, в том числе о расширении доступа к ресурсам фонда, а также о поддержке реализации приоритетов в области смягчения последствий изменения климата.

"Увеличение климатического финансирования остается ключевым вопросом. Опираясь на результаты COP29 и Новую коллективную количественную цель, устойчивые и прогнозируемые финансовые потоки будут иметь важнейшее значение для сохранения достижимости цели в 1,5°C", - подчеркнул М. Бабаев.