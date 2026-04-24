    Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi müzakirə edilib

    Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi imkanları müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim dəyişikliyi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    O, Astanada keçirilən Regional Ekoloji Sammit - 2026 (RES 2026) çərçivəsində Yaşıl İqlim Fondunun Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq üzrə direktoru Tomas Eriksson ilə görüşdüyünü bildirib.

    "Azərbaycanın Yaşıl İqlim Fondu ilə davam edən qarşılıqlı fəaliyyətini və əməkdaşlığı daha da gücləndirmək imkanlarını müzakirə etdik", - M. Babayev qeyd edib.

    Xüsusi nümayəndənin sözlərinə görə, T. Eriksson ilə iqlim maliyyəsi, o cümlədən fondun resurslarına çıxışın genişləndirilməsi, eləcə də təsirlərin azaldılması və uyğunlaşma prioritetlərinin həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    "İqlim maliyyəsinin artırılması əsas məsələ olaraq qalır. COP29-un və Yeni Kollektiv Kəmiyyət Hədəfinin nəticələrinə əsaslanaraq 1,5°C hədəfini əlçatan saxlamaq üçün davamlı və proqnozlaşdırıla bilən maliyyə axınları mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək", - M. Babayev vurğulayıb.

