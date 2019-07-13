Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 12 июля до утра 13 июля в стране наблюдались нестабильные погодные условия, в некоторых северных и западных районах прошли дожди сопровождаемые молниями, в Гедабеке и Гёйгеле выпал град.

Местами преобладал порывистый западный ветер.

Максимальная скорость ветра в Гяндже и Нафталане достигла 34 м/с, в Тертере ветер усилился до 30 м/с, в Товузе - 26 м/с, Барде - 25 м/с, Мингячевире - 24 м/с, Шамкире - 22 м/с, Гёйчае и Евлахе - 21 м/с, Набране - 20 м/с, Нефтчале и Агстафе - 18 м/с, Загатале - 15 м/с, на Абшеронском полуострове и Абшеронском приморском районе - 17-23 м/с, временами - 26-28 м/с. Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волны в Каспии достигла 4,7 метров.

Количество выпавших осадков в Гёйгеле составило 18 мм, Гусаре – 6 мм, Сарыбаше (Гах), Тертере - 4 мм, Евлахе - 3 мм, Хыналыге и Губе - 2 мм, Грызе, Барде, мингячевире, Нафталане, Балакяне, Огузе, Загатале, Шеки (Кишчай) и Дашкясане - 0-1 мм. В Гёйгеле и Гаджикенте выпал град диаметром 15 мм, в Гедабеке - 11 мм, в Гяндже выпал мелкий град.

Вечером 13 июля и в ночь с 13 на 14 июля в горных и предгорных районах ожидаются проливные дожди. Водность горных рек повысится, возможны селевые потоки.