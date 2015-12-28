Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами прогнозируется моросящий дождь. В основном в течение дня осадки не ожидаются.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидающийся завтра в столице северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и днем местами возможен туман. В некоторых восточных районах прогнозируются осадки, в горных районах ожидается мокрый снег и снег. Местами возможен временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3-х градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.