Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 октября в некоторых местах полуострова возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17°С, днем - 20-23°С, в Баку ночью будет 15-17°С, днем - 21-23°С.

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана завтра возможны грозы, временами дожди. Утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°С, днем - 21-26°С, в горах ночью - 6-11°С, днем - 14-19°С.