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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Шмыгаль поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Украины

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 13:59
    Шмыгаль поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Украины

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Украины.

    Как передает Report, об этом Шмыгаль сообщил в соцсети Х, комментируя итоги 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Украина с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

    "Вместе с министром Парвизом Шахбазовым мы продолжили работу по реализации договоренностей, достигнутых между президентами Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым, а также между нашими делегациями в июне в Баку",- написал он.

    Шмыгаль отметил, что украинская сторона предложила наладить сотрудничество в сфере энергетического оборудования, его логистики, стандартизации и совместного производства. По его словам, Шахбазов также отметил технологические достижения Украины в области возобновляемой энергетики.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения поставок азербайджанского газа в Украину. В прошлом году компании "Нафтогаз Украины" и SOCAR осуществили первые поставки азербайджанского газа. Следующим шагом, по словам Шмыгаля, должно стать установление регулярных коммерческих отношений и заключение долгосрочных контрактов между компаниями. Также украинская сторона предложила использовать подземные газохранилища страны для хранения природного газа.

    В транспортно-логистической сфере обсуждались развитие существующих маршрутов между Черным и Каспийским морями и подготовка новых транспортных коридоров. Стороны договорились активизировать работу в этом направлении.

    "Мы продолжаем работу по восстановлению и модернизации Украины, в том числе путем привлечения азербайджанских компаний к реконструкции критически важной инфраструктуры, объектов энергетического сектора, промышленности и социальной сферы.

    Украина высоко ценит поддержку Азербайджана. Хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева, правительство и народ Азербайджана, Министерство энергетики, азербайджанские компании и всех, кто вносит вклад в нашу совместную работу", - написал он.

    Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-украинские отношения Денис Шмыгаль Пярвиз Шахбазов
    Denis Şmıqal Ukraynaya dəstəyə görə İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına təşəkkür edib
    Ukrainian PM thanks Azerbaijani president for support
    MiniBoss
    MiniBoss

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