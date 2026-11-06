Шмыгаль поблагодарил Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за поддержку Украины.

Как передает Report, об этом Шмыгаль сообщил в соцсети Х, комментируя итоги 14-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Украина с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

"Вместе с министром Парвизом Шахбазовым мы продолжили работу по реализации договоренностей, достигнутых между президентами Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым, а также между нашими делегациями в июне в Баку",- написал он.

Шмыгаль отметил, что украинская сторона предложила наладить сотрудничество в сфере энергетического оборудования, его логистики, стандартизации и совместного производства. По его словам, Шахбазов также отметил технологические достижения Украины в области возобновляемой энергетики.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения поставок азербайджанского газа в Украину. В прошлом году компании "Нафтогаз Украины" и SOCAR осуществили первые поставки азербайджанского газа. Следующим шагом, по словам Шмыгаля, должно стать установление регулярных коммерческих отношений и заключение долгосрочных контрактов между компаниями. Также украинская сторона предложила использовать подземные газохранилища страны для хранения природного газа.

В транспортно-логистической сфере обсуждались развитие существующих маршрутов между Черным и Каспийским морями и подготовка новых транспортных коридоров. Стороны договорились активизировать работу в этом направлении.

"Мы продолжаем работу по восстановлению и модернизации Украины, в том числе путем привлечения азербайджанских компаний к реконструкции критически важной инфраструктуры, объектов энергетического сектора, промышленности и социальной сферы.

Украина высоко ценит поддержку Азербайджана. Хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева, правительство и народ Азербайджана, Министерство энергетики, азербайджанские компании и всех, кто вносит вклад в нашу совместную работу", - написал он.