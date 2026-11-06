Грузия депортировала 143 граждан Азербайджана в январе-сентябре 2026 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в официальной статистике Министерства внутренних дел Грузии.

За первые девять месяцев текущего года из Грузии были выдворены 3 170 иностранных граждан. Это примерно в 2,5 раза больше, чем за весь 2025 год (1 311 человек), и почти в девять раз превышает показатель 2024 года (363 человека).

В первую десятку стран, наибольшее число граждан которых было депортировано из Грузии за 9 месяцев 2026 года, входят: Турция – 791 гражданин, Индия – 306, Туркменистан – 274, Россия – 254, Иран – 180, Азербайджан – 143, Китай – 119, Пакистан – 101, Египет – 91, Узбекистан – 87 граждан.