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    Грузия депортировала 143 граждан Азербайджана в январе-сентябре

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 13:50
    Грузия депортировала 143 граждан Азербайджана в январе-сентябре

    Грузия депортировала 143 граждан Азербайджана в январе-сентябре 2026 года.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в официальной статистике Министерства внутренних дел Грузии.

    За первые девять месяцев текущего года из Грузии были выдворены 3 170 иностранных граждан. Это примерно в 2,5 раза больше, чем за весь 2025 год (1 311 человек), и почти в девять раз превышает показатель 2024 года (363 человека).

    В первую десятку стран, наибольшее число граждан которых было депортировано из Грузии за 9 месяцев 2026 года, входят: Турция – 791 гражданин, Индия – 306, Туркменистан – 274, Россия – 254, Иран – 180, Азербайджан – 143, Китай – 119, Пакистан – 101, Египет – 91, Узбекистан – 87 граждан.

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    Yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib
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