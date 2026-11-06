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    Yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 13:23
    Yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib

    2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi statistikasında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, cari ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan ümumilikdə 3170 əcnəbi çıxarılıb. Bu göstərici 2025-ci ilin bütün ili üzrə qeydə alınan 1311 nəfərlə müqayisədə təxminən 2,5 dəfə, 2024-cü ildəki 363 nəfərlə müqayisədə isə təxminən 9 dəfə çoxdur.

    2026-cı ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan ən çox vətəndaşı deportasiya edilən ölkələrin ilk onluğuna Türkiyə – 791 nəfər, Hindistan – 306 nəfər, Türkmənistan – 274 nəfər, Rusiya – 254 nəfər, İran – 180 nəfər, Azərbaycan – 143 nəfər, Çin – 119 nəfər, Pakistan – 101 nəfər, Misir – 91 nəfər, Özbəkistan – 87 nəfər daxildir.

    İlk onluğa daxil olan ölkələrin vətəndaşları Gürcüstandan deportasiya edilənlərin ümumi sayının 74 faizindən çoxunu təşkil edir.

    Azərbaycan vətəndaşı Deportasiya Gürcüstan
    Грузия депортировала 143 граждан Азербайджана в январе-сентябре
    44 filmi
    44 filmi

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