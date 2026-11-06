Yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib
- 06 noyabr, 2026
- 13:23
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2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstandan 143 Azərbaycan vətəndaşı deportasiya edilib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi statistikasında qeyd olunub.
Bildirilib ki, cari ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan ümumilikdə 3170 əcnəbi çıxarılıb. Bu göstərici 2025-ci ilin bütün ili üzrə qeydə alınan 1311 nəfərlə müqayisədə təxminən 2,5 dəfə, 2024-cü ildəki 363 nəfərlə müqayisədə isə təxminən 9 dəfə çoxdur.
2026-cı ilin ilk 9 ayında Gürcüstandan ən çox vətəndaşı deportasiya edilən ölkələrin ilk onluğuna Türkiyə – 791 nəfər, Hindistan – 306 nəfər, Türkmənistan – 274 nəfər, Rusiya – 254 nəfər, İran – 180 nəfər, Azərbaycan – 143 nəfər, Çin – 119 nəfər, Pakistan – 101 nəfər, Misir – 91 nəfər, Özbəkistan – 87 nəfər daxildir.
İlk onluğa daxil olan ölkələrin vətəndaşları Gürcüstandan deportasiya edilənlərin ümumi sayının 74 faizindən çoxunu təşkil edir.