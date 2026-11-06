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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Работники в Азербайджане смогут сами выбирать счет для зачисления зарплаты

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 14:01
    Работники в Азербайджане смогут сами выбирать счет для зачисления зарплаты

    В Азербайджане сотрудникам могут разрешить самим определять счет для начисления заработной платы.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, в рамках нового механизма информация о сотруднике и необходимых выплатах будет передаваться в электронную информационную систему Кабинета министров.

    "В результате этого изменения планируется расширить возможности своевременной и полной выплаты заработной платы, выявлять случаи задержки платежей, а также путем осуществления трудовых и соцстраховых выплат в электронном порядке пресекать неофициальную занятость и теневую экономику", - отметил он.

    Начальник службы добавил, что новый механизм позволит снизить административную нагрузку на работодателей, автоматизировать данные по социальному страхованию и облегчить гражданам доступ к информации о собственных доходах. "Все это послужит повышению прозрачности при выплате заработной платы и усилению электронного надзора за этим процессом", - отметил он.

    Заработная плата Электронные услуги Трудовая инспекция
    Əməkhaqqı və digər ödənişlər vahid elektron mexanizmə keçirilə bilər
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