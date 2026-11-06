Экс-студента ADNSU арестовали по делу об убийстве охранника вуза в 2002г - Заявление

В Баку спустя 24 года раскрыли убийство охранника Азербайджанской государственной нефтяной академии: по обвинению арестован бывший студент вуза Вугар Джахангиров, ранее неоднократно судимый за различные преступления.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Преступление было совершено 7 октября 2002 года во дворе административного здания Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - ADNSU). Охранника вуза Магомедали Магеррамова умышленно убили колюще-режущим предметом. Из административного здания также похитили различные вещи.

Производство по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Насиминского района Баку, было возобновлено. Сотрудники прокуратуры и полиции провели комплекс совместных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, а также многочисленные процессуальные действия.

Собранные доказательства дали основания подозревать в совершении преступления Вугара Рагим оглу Джахангирова (1979 г.р.). В 1997 году его отчислили из этого же учебного заведения. Впоследствии он несколько раз был осужден за различные преступления.

Джахангирова задержали 4 ноября в качестве подозреваемого. Двумя днями позже ему предъявили обвинения по статьям 120.2.3 УК Азербайджана - умышленное убийство потерпевшего в связи с выполнением им служебных обязанностей, 120.2.5 - убийство из корыстных побуждений, 120.2.6 - убийство с целью скрыть другое преступление, а также по другим статьям кодекса.

Насиминский районный суд по ходатайству следователя и представлению прокурора избрал в отношении Джахангирова меру пресечения в виде заключения под стражу.