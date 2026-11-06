В 2027 году налоговые льготы по аграрному сектору обойдутся бюджету в 20 млн манатов

Налоговые льготы для аграрного сектора в 2027 году обойдутся госбюджету Азербайджана примерно в 20 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, налогоплательщикам, освобожденным от подоходного налога, предлагается предоставить льготу в размере 90%: "То есть при ставке налога в 20% уплачивается 10% от этой суммы. Эта льгота применяется не только к подоходному налогу, но и к упрощенному налогу при соблюдении определенных условий".

Он добавил, что в указанной сфере в целом прогнозируется поступление дополнительных налоговых доходов в бюджет в размере 14,1 млн манатов: "Из них 7,7 млн манатов приходится на долю налога на прибыль, 5 млн манатов - на долю подоходного налога, а 1,4 млн манатов - на долю изменений, связанных с другими льготами. Данные изменения охватывают 3 765 физических и 292 юридических лица. Однако сфера охвата льгот распространяется лишь на 26 лиц".

Назарли также отметил, что, наряду с поступлениями в бюджет необходимо учитывать и потери бюджетных доходов из-за налоговых и таможенных льгот.

"С одной стороны, за счет обсуждаемых изменений, прогнозируется получить около 14 млн манатов дополнительных доходов, с другой - предусмотрена налоговая льгота примерно на 10 млн манатов. Кроме того, с учетом льгот, предоставлявшихся в предыдущие периоды в отношении сельскохозяйственной продукции, потери бюджетных доходов составляют около 24 млн манатов", - подчеркнул Назарли.