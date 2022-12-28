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Обнародован прогноз погоды на праздничные дни в Азербайджане

Обнародован прогноз погоды на праздничные дни в Азербайджане Ожидается, что в праздничные дни погода на территории страны будет стабильной, без осадков.
Экология
28 декабря 2022 г. 10:45
Обнародован прогноз погоды на праздничные дни в Азербайджане

Ожидается, что в праздничные дни погода на территории страны будет стабильной, без осадков.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, будет преобладать южный ветер: "Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 8-13 градусов тепла, в низменных районах до 13 градусов тепла, в горных районах - от 2 до 3 градусов мороза. 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет дуть умеренный южный ветер, скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла. 1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков, будет дуть северный ветер. Температура воздуха ночью будет 2-4 градуса, днем 7-9 градусов тепла".

Начальник службы сообщила, что 2 января в основном ожидается без осадков: "Будет дуть умеренный южный ветер, скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха будет 4-6 градусов тепла ночью и 8-12 градусов днем. А 3 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5-10 м/с. Температура воздуха ожидается 5-7 градусов тепла ночью и 9-13 градусов тепла днем. 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, а скорость южного ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем 9-14 градусов".

"В районах Азербайджана 31 декабря - 4 января погодные условия будут стабильными, в основном без дождей. Ночью и утром местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла, ночью в горах 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла " - добавила У.Тагиева.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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