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Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации

Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации Названы иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых "Сёюдлю", "Вежняли", "Демирли" и "Гызылбулаг".
Экология
17 января 2023 г. 13:14
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации

Названы иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых "Сёюдлю", "Вежняли", "Демирли" и "Гызылбулаг".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, незаконной эксплуатацией месторождений занимались канадские компании Sterlite Gold LTD и First Dynasty Mines, швейцарские Base Metals и Vallex Group, российская компания Geopromining Gold Company, армянская компания Armenian Copper Programme, совладельцами которой являются предприниматели из Швеции и Лихтенштейна, американская компания Global Gold и индийская компания Vedanta Resources.

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Версия на английском языке List of foreign companies engaged in illegal exploitation of deposits during occupation revealed
Версия на азербайджанском языке İşğal dövründə yataqların qanunsuz istismarı ilə məşğul olan xarici şirkətlərin adları açıqlanıb

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