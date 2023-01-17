Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации

Названы иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых "Сёюдлю", "Вежняли", "Демирли" и "Гызылбулаг".

Названы иностранные компании, занимавшиеся в период оккупации незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых "Сёюдлю", "Вежняли", "Демирли" и "Гызылбулаг".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, незаконной эксплуатацией месторождений занимались канадские компании Sterlite Gold LTD и First Dynasty Mines, швейцарские Base Metals и Vallex Group, российская компания Geopromining Gold Company, армянская компания Armenian Copper Programme, совладельцами которой являются предприниматели из Швеции и Лихтенштейна, американская компания Global Gold и индийская компания Vedanta Resources.