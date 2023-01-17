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Агентство: Вовлечение в экономический оборот месторождений Карабаха - в числе приоритетных направлений

Агентство: Вовлечение в экономический оборот месторождений Карабаха - в числе приоритетных направлений В этом году одним из основных приоритетных направлений Агентства геологической разведки является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Экология
17 января 2023 г. 12:16
Агентство: Вовлечение в экономический оборот месторождений Карабаха - в числе приоритетных направлений

В этом году одним из основных приоритетных направлений Агентства геологической разведки является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

"В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по "Великому возвращению" Агентство будет проводить работы, связанные с эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и обеспечением охраны недр. На начальном этапе планируется выдача разрешений на использование месторождений общераспространенных полезных ископаемых для реализации строительных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - добавил А.Алиев.

По его словам, данные, хранящиеся в Фонде геологической информации, были проанализированы с учетом спроса на сырье в стране на следующий год, и в профильные госучреждения на утверждение был направлен список месторождений, которые планируется вывести на аукцион в следующем году.

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Версия на английском языке Chairman: Geological Exploration Agency prioritizes involvement of deposits in Karabakh, East Zangazur into economic cycle
Версия на азербайджанском языке Sədr: "Prioritet sahələrindən biri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yataqların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsidir"

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