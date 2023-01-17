Агентство: Вовлечение в экономический оборот месторождений Карабаха - в числе приоритетных направлений

В этом году одним из основных приоритетных направлений Агентства геологической разведки является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

В этом году одним из основных приоритетных направлений Агентства геологической разведки является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

"В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по "Великому возвращению" Агентство будет проводить работы, связанные с эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и обеспечением охраны недр. На начальном этапе планируется выдача разрешений на использование месторождений общераспространенных полезных ископаемых для реализации строительных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - добавил А.Алиев.

По его словам, данные, хранящиеся в Фонде геологической информации, были проанализированы с учетом спроса на сырье в стране на следующий год, и в профильные госучреждения на утверждение был направлен список месторождений, которые планируется вывести на аукцион в следующем году.