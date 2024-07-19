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Нахид Мамедов: В Агдаме введены в эксплуатацию четыре месторождения

Нахид Мамедов: В Агдаме введены в эксплуатацию четыре месторождения До оккупации в Физули действовали 6 месторождений полезных ископаемых, в Агдаме - 15, в Ходжавенде - 3.
Экология
19 июля 2024 г. 14:37
Нахид Мамедов: В Агдаме введены в эксплуатацию четыре месторождения

До оккупации в Физули насчитывалось 6 месторождений полезных ископаемых, в Агдаме - 15, в Ходжавенде - 3.

Как передает Report, об этом сообщил главный специалист отдела геологической экспертизы Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Нахид Мамедов на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Агдаме.

По его словам, в настоящее время в Агдаме введены в эксплуатацию четыре месторождения - одно месторождение природного камня, три месторождения песка и гравия: "В то же время планируется выставить на аукцион месторождение цементного сырья и два месторождения облицовочного камня".

Н.Мамедов добавил, что в Физули введены в эксплуатацию три месторождения.

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Версия на азербайджанском языке ETSN rəsmisi: İşğaldan əvvəl Füzulidə altı, Ağdamda on beş, Xocavənddə üç faydalı qazıntı yatağı qeydə alınıb

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