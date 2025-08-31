    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

    Экология
    • 31 августа, 2025
    • 06:20
    На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

    Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце.

    "Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (по шкале из пяти показателей - ред.)", - говорится в сообщении.

    Наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы, которые "весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца", отметили ученые.

    магнитная буря   Солнце   Земля   выброс плазмы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilir

    Последние новости

    07:09

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    06:37

    Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Футбол
    06:35

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    06:20

    На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

    Экология
    05:51

    Трамп пригрозил губернатору Иллинойса

    Другие страны
    05:18

    "Ноттингем Форест" подписал защитника "Ювентуса"

    Футбол
    04:43

    СМИ: Две трети британцев не желают воевать за свою страну

    Другие страны
    04:05

    В Джалилабаде забетонировали участок Муганского оросительного канала

    Инфраструктура
    03:39

    Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в США

    Экономика
    Лента новостей