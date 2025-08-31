На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце.

"Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (по шкале из пяти показателей - ред.)", - говорится в сообщении.

Наибольшую опасность представляют повторные выбросы плазмы, которые "весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца", отметили ученые.