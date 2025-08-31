    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilir

    Ekologiya
    • 31 avqust, 2025
    • 07:01
    Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilir

    Alimlər günəş plazmasının planetə doğru atılması ilə əlaqədar sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğalarının olacağını proqnozlaşdırırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun (İKİ) Günəş Astronomiya Laboratoriyasının teleqram kanalında bildirilib.

    Plazma buludunun atılması Günəşdə M2.76 səviyyəsinin alovlanması nəticəsində baş verib.

    "Günəş materiyası çərşənbə axşamı, sentyabrın 2-də Yerin orbitinə çıxaraq G2-G4 səviyyəli (beş indikator miqyasında – red.) maqnit qasırğalarına səbəb olacaq", - məlumatda deyilir.

    Alimlər qeyd edirlər ki, ən böyük təhlükə, çox güman ki, günəş alovu enerjisinin ümumi ehtiyatlarının yüksək qiymətləndirilməsi nəzərə alınmaqla təkrarlanan plazma emissiyalarıdır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури

    Son xəbərlər

    07:47

    Salah Premyer Liqa çempionluğuna əsas namizədin adını açıqlayıb

    Futbol
    07:20

    Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    07:01

    Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilir

    Ekologiya
    06:35
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin Sədri Si Cinpin ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    06:06

    Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyib

    Digər ölkələr
    05:46

    "Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıb

    Futbol
    05:08

    KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmir

    Digər ölkələr
    04:37

    İsveçrə qızıl istehsalçıları hasilatı ABŞ-yə köçürməkdən imtina edirlər

    İqtisadiyyat
    04:09

    Cəlilabadda Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti