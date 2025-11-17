В районе схода оползня в поселке Ахмедлы появились новые трещины

В ходе визуальных наблюдений на склоне после схода оползня в районе Украинского круга в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку обнаружены новые трещины.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе геоморфологии и природных рисков Института географии Министерства науки и образования.

Отмечается, что основной причиной схода оползня на склоне горы, помимо природных факторов (большая крутизна склонов, наличие глинистых водоупорных пластов), являются утечки из водопроводных и канализационных линий, а также строительство зданий на краю склона.

Напомним, что 12 ноября в поселке Ахмедли Хатаинского района Баку произошел оползень. Причиной стала утечка воды на глубине 50 метров из одного из многочисленных водопроводов, проложенных на территории для ухода за недавно посаженными деревьями. После инцидента проблемный участок был оперативно выявлен и отремонтирован. Пострадавших нет.