При оползне в Ахмедли никто не пострадал

Во время оползня в поселке Ахмедли никто не пострадал.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Панах Иманов.

В Баку, в Хатаинском районе, продолжаются работы по благоустройству и озеленению. На данной территории были посажены деревья, а для их полива проложены водопроводные линии. На одной из этих линий произошла утечка, из-за чего вода распространилась по участку.

После инцидента поврежденный участок был оперативно выявлен, отремонтирован и восстановлен. В настоящее время на территории продолжаются работы по очистке.

Представитель исполнительной власти подчеркнул, что территория в целом не относится к оползневым зонам:

"Этот инцидент произошел исключительно из-за технической неисправности".