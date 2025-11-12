авиакатастрофа
    При оползне в Ахмедли никто не пострадал

    Происшествия
    • 12 ноября, 2025
    • 12:39
    При оползне в Ахмедли никто не пострадал

    Во время оползня в поселке Ахмедли никто не пострадал.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Баку Панах Иманов.

    В Баку, в Хатаинском районе, продолжаются работы по благоустройству и озеленению. На данной территории были посажены деревья, а для их полива проложены водопроводные линии. На одной из этих линий произошла утечка, из-за чего вода распространилась по участку.

    После инцидента поврежденный участок был оперативно выявлен, отремонтирован и восстановлен. В настоящее время на территории продолжаются работы по очистке.

    Представитель исполнительной власти подчеркнул, что территория в целом не относится к оползневым зонам:

    "Этот инцидент произошел исключительно из-за технической неисправности".

    поселок Ахмедлы оползень Панах Иманов
    Əhmədlidə baş verən sürüşmə zamanı xəsarət alan olmayıb

