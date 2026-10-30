Sizin Lombard привлек 500 тыс. манатов посредством размещения облигаций

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) размещены облигации компании Sizin Lombard на 500 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

На бирже состоялся аукцион по размещению очередного транша процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО GL (Sizin Lombard в Азербайджане). Общий объем эмиссии составляет 6,9 млн манатов.

В ходе торгов с фиксированной ценой реализовано 5 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Заявки подали 51 инвесторов, весь объем облигаций был размещен.

Срок обращения ценных бумаг составляет 7 лет, купонная дохродность - 15% в год с ежемесячной выплатой процентов. Андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания Invest-AZ.

Досрочное погашение облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрено.