Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Sizin Lombard привлек 500 тыс. манатов посредством размещения облигаций

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 17:18
    Sizin Lombard привлек 500 тыс. манатов посредством размещения облигаций

    На Бакинской фондовой бирже (БФБ) размещены облигации компании Sizin Lombard на 500 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    На бирже состоялся аукцион по размещению очередного транша процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО GL (Sizin Lombard в Азербайджане). Общий объем эмиссии составляет 6,9 млн манатов.

    В ходе торгов с фиксированной ценой реализовано 5 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Заявки подали 51 инвесторов, весь объем облигаций был размещен.

    Срок обращения ценных бумаг составляет 7 лет, купонная дохродность - 15% в год с ежемесячной выплатой процентов. Андеррайтером выпуска выступает инвестиционная компания Invest-AZ.

    Досрочное погашение облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрено.

    Размещение облигаций Инвесторы
    "Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    18:02
    Фото
    В Баку прошла церемония закрытия ЧМ и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено
    Футбол
    17:58
    Фото
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием четырех автомобилей
    Происшествия
    17:54
    Фото
    Разработаны рекомендации по оценке уровня коррупции для стран ОИС
    Внешняя политика
    17:48
    Лев XIV стал первым папой римским, проголосовавшим на выборах в США
    Другие страны
    17:45
    В Нигерии уничтожили 48 исламистских боевиков при отражении атак на военные базы
    Другие страны
    17:41
    Цена на золото опустилась ниже $3 950 за тройскую унцию
    Финансы
    17:33
    Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана
    Милли Меджлис
    17:31
    На следующем заседании Милли Меджлиса обсудят 10 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    17:30
    В Испании задержаны пять человек за призывы к беспорядкам во время протестов
    Другие страны
    Лента новостей