Али Алиев: Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами
Экология
- 12 ноября, 2025
- 14:07
Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев, говоря об оползне, произошедшем на территории поселка.
Он отметил, что проблема связана с системой орошения.
"Безусловно, мы предоставим информацию о результатах обследования соответствующим структурам и внесем свои предложения. В ходе визуального осмотра нами обнаружена утечка воды на глубине 50 метров", - сказал Алиев.
Отметим, что сегодня на территории поселка Ахмедли в Хатаинском районе Баку произошел оползень.
