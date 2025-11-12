Али Алиев: Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами

Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев, говоря об оползне, произошедшем на территории поселка.

Он отметил, что проблема связана с системой орошения.

"Безусловно, мы предоставим информацию о результатах обследования соответствующим структурам и внесем свои предложения. В ходе визуального осмотра нами обнаружена утечка воды на глубине 50 метров", - сказал Алиев.

Отметим, что сегодня на территории поселка Ахмедли в Хатаинском районе Баку произошел оползень.