    Али Алиев: Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами

    Экология
    • 12 ноября, 2025
    • 14:07
    Али Алиев: Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами

    Оползень в Ахмедли связан с техногенными проблемами.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев, говоря об оползне, произошедшем на территории поселка.

    Он отметил, что проблема связана с системой орошения.

    "Безусловно, мы предоставим информацию о результатах обследования соответствующим структурам и внесем свои предложения. В ходе визуального осмотра нами обнаружена утечка воды на глубине 50 метров", - сказал Алиев.

    Отметим, что сегодня на территории поселка Ахмедли в Хатаинском районе Баку произошел оползень.

    Лента новостей