Əli Əliyev: Əhmədlidə torpaq sürüşməsi texnogen problemlərlə bağlıdır
Ekologiya
- 12 noyabr, 2025
- 13:44
Əhmədlidə torpaq sürüşməsi texnogen problemlərlə bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev qəsəbə ərazisində baş verən torpaq sürüşməsi ilə bağlı deyib.
O bildirib ki, burda suvarma ilə bağlı problem olub:
"Təbii ki, nəticələr barədə müvafiq qurumlara məlumat verib, təkliflər verəcəyik. Bizim vizual baxışımızda 50 metr dərinliyində su sızması müşahidə olunub".
