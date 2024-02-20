На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено около 140 тыс. деревьев

На прошлой неделе на землях лесного фонда посажено около 140 тыс. деревьев

На прошлой неделе на землях лесного фонда Азербайджана в рамках лесовосстановительных мероприятий были посажены саженцы различных видов деревьев, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям.

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На прошлой неделе на землях лесного фонда Азербайджана в рамках лесовосстановительных мероприятий были посажены саженцы различных видов деревьев, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям. Об этом сказал Report начальник Службы развития лесного хозяйства Рамик Ашрафов. По его словам, в течение недели с участием сотрудников региональных центров лесного хозяйства на землях лесного фонда Гейгельского, Самухского, Газахского, Агстафинского, Товузского, Сабирабадского, Агджабединского, Саатлинского, Гобустанского, Шабранского, Сиязанского, Хачмазского, Исмаиллинского, Шекинского, Загатальского, Балакянского, Габалинского, Агдашского, Имишлинского, Масаллинского, Лянкяранского, Лерикского и Астаринского районов высажено 139 385 саженцев деревьев различных пород, посеяно 2 230 кг семян. Подпишитесь на наш Telegram канал