Муxтар Бабаев встретился со спецпредставителем генсека ООН по вопросам климата
Экология
- 18 апреля, 2026
- 20:47
Специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Муxтар Бабаев провел встречу со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвином Хартом.
Как сообщает Report, об этом М.Бабаев написал на своей странице в соцсети X.
"На фоне существующих глобальных вызовов мы обсудили ход реализации итоговых решений COP, в том числе переход к зеленой энергии, привлечение частного сектора, внедрение чистых технологий и усиление многосторонних климатических действий", - отметил он.
