    Muxtar Babayev BMT Baş katibinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb

    • 18 aprel, 2026
    • 20:50
    Muxtar Babayev BMT Baş katibinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev BMT Baş katibi Antonio Quterreşin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Selvin Hartla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, M. Babayev bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    "Mövcud qlobal çağırışlar fonunda COP nəticələrinin icrasının irəliləməsini, o cümlədən yaşıl enerjiyə keçid, özəl sektorun cəlb edilməsi, təmiz texnologiyaların tətbiqi və çoxtərəfli iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsini müzakirə etdik", - o bildirib.

    Yaşıl enerji Muxtar Babayev Selvin Hart
    Муxтар Бабаев встретился со спецпредставителем генсека ООН по вопросам климата
    Mukhtar Babayev meets UN Secretary-General's climate envoy

