Muxtar Babayev BMT Baş katibinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb
- 18 aprel, 2026
- 20:50
Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev BMT Baş katibi Antonio Quterreşin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Selvin Hartla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, M. Babayev bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
"Mövcud qlobal çağırışlar fonunda COP nəticələrinin icrasının irəliləməsini, o cümlədən yaşıl enerjiyə keçid, özəl sektorun cəlb edilməsi, təmiz texnologiyaların tətbiqi və çoxtərəfli iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsini müzakirə etdik", - o bildirib.
At #ADF2026, held a bilateral meeting with @SelwinHart. Discussed advancing implementation of COP outcomes amid current global challenges, including green energy transition, private sector engagement, clean technology deployment and reinforcing multilateral climate action. pic.twitter.com/GtpnTfi7q1— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) April 18, 2026