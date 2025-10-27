Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Мухтар Бабаев: ЮНЕП представила Азербайджану проект по обмелению Каспия

    Экология
    • 27 октября, 2025
    • 10:59
    Мухтар Бабаев: ЮНЕП представила Азербайджану проект по обмелению Каспия

    Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) представила Азербайджану предварительный проект исследования причин обмеления Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в эфире программы "Неделя" (Həftə) на телеканале AzTV.

    По его словам, страна обратились к ЮНЕП с просьбой исследовать причины обмеления Каспийского моря:

    "Нам представили предварительный проект. Основная причина - снижение водности рек. Здесь есть и другие факторы, такие как потепление и неравномерное распределение осадков. В качестве основной причины обмеления указывается нехватка воды, приносимой реками".

    Бабаев добавил, что Азербайджан призывает страны и различные международные организации к открытому диалогу для обсуждения проблемы обмеления Каспийского моря.

