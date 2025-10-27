İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Muxtar Babayev: UNEP Xəzərdə dayazlaşma ilə bağlı araşdırma layihəsini Azərbaycana təqdim edib

    Ekologiya
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:16
    Muxtar Babayev: UNEP Xəzərdə dayazlaşma ilə bağlı araşdırma layihəsini Azərbaycana təqdim edib

    BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) Xəzər dənizində dayazlaşmanın səbəbləri ilə bağlı araşdırmanın ilkin layihəsini Azərbaycana təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin İqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev AzTV-də yayımlanan "Həftə" verilişində deyib.

    Onun sözlərinə görə, UNEP-ə Xəzər dənizində dayazlaşmanın səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı müraciət edilib:

    "Bizə ilkin layihə təqdim edilib. Əsas səbəb çaylarda sululuğun azalması göstərildi. Burada digər amillər - istiləşmə, yağıntıların qeyri-bərabər paylanması var. Əsasən, dayazlaşmaya səbəb kimi çayların gətirdiyi suların azlığı göstərilir".

    Prezidentin İqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi əlavə edib ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin dayazlaşması ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün ölkələri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatları açıq dialoqa çağırır.

    Muxtar Babayev Xəzər dənizi Xəzər dənizində dayazlaşma UNEP

    Son xəbərlər

    10:40

    Hökumət üzvlərinin noyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    10:37

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:36

    "Qəbələ" Premyer Liqada 200-cü dəfə məğlub olub

    Futbol
    10:35

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    10:32

    İnformasiya infrastrukturunun rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikası üçün yeni qaydalar təsdiqlənib

    İKT
    10:28

    EBRD Şəkinin su infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün təxminən 90 milyon avro ayırmağı planlaşdırır

    Maliyyə
    10:27

    Xaçmazda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    10:26

    Tovuzda qadın dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Hadisə
    10:26

    "Kəpəz" öz meydanında 20-ci böyükhesablı məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti