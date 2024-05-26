Минэкологии: Уровень воды в реках отслеживается

В результате интенсивных дождей на территории соседних стран 26 мая резко повысился уровень воды в реках Дебед и Кура. В настоящее время на реке Дебед продолжается паводок.

В результате интенсивных дождей на территории соседних стран 26 мая резко повысился уровень воды в реках Дебед и Кура. В настоящее время на реке Дебед продолжается паводок.

Об этом Report сообщил директор гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

Он отметил, что уровень воды в гидрологическом пункте Гыраг Кесемен на территории Агстафинского района 26 мая поднялся на 152 см по сравнению со вчерашним днем и в настоящее время продолжает расти.

По словам Вердиева, уровень воды в Куре отслеживается и контролируется автоматической станцией: "Повышение уровня продолжится, предположительно, до 27 мая. В связи со сложившейся ситуацией жителей, проживающих на территории Газахского, Товузского и Агстафинского районов, просят быть внимательными и держаться подальше от берегов".