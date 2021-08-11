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МЭПР: Все силы мобилизованы на тушение пожара в Габале

МЭПР: Все силы мобилизованы на тушение пожара в Габале Все наши силы мобилизованы и работают над тушением пожара в лесу в Габале в горной местности со сложным рельефом.
Экология
11 августа 2021 г. 12:45
МЭПР: Все силы мобилизованы на тушение пожара в Габале

Все наши силы мобилизованы и работают над тушением пожара в лесу в Габале в горной местности со сложным рельефом.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Чиновник министерства еще раз обратилась к гражданам: "Мы призываем всех соблюдать правила пожарной безопасности, так как жаркая погода, выезд людей на природу увеличивают вероятность возникновения пожаров в лесах. Не будем забывать, что малейшая неосторожность приводит к пожарам, тушение которых требует огромных усилий, а также к уничтожению флоры и фауны, почвенного слоя, наносит огромный ущерб бюджету нашего государства".

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Версия на английском языке MENR: All our forces mobilized to extinguish fire in Gabala
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Qəbələdəki yanğının söndürülməsinə bütün qüvvələrimiz səfərbər edilib"

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