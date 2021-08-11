МЭПР: Все силы мобилизованы на тушение пожара в Габале

Все наши силы мобилизованы и работают над тушением пожара в лесу в Габале в горной местности со сложным рельефом.

Все наши силы мобилизованы и работают над тушением пожара в лесу в Габале в горной местности со сложным рельефом.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Чиновник министерства еще раз обратилась к гражданам: "Мы призываем всех соблюдать правила пожарной безопасности, так как жаркая погода, выезд людей на природу увеличивают вероятность возникновения пожаров в лесах. Не будем забывать, что малейшая неосторожность приводит к пожарам, тушение которых требует огромных усилий, а также к уничтожению флоры и фауны, почвенного слоя, наносит огромный ущерб бюджету нашего государства".