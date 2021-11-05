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Нобелевский лауреат: Проблема водных ресурсов становится все более актуальной

Нобелевский лауреат: Проблема водных ресурсов становится все более актуальной С учетом изменений климата проблема нехватки водных ресурсов становится все более актуальной.
Экология
5 ноября 2021 г. 11:18
Нобелевский лауреат: Проблема водных ресурсов становится все более актуальной

С учетом изменений климата проблема нехватки водных ресурсов становится все более актуальной.

Как сообщает Report, об этом заявила лауреат Нобелевской премии мира за 2015 год Уидед Бушамауи, выступая на панельном заседании "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальной потребности в энергии: как можно совместить и то, и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Нобелевский лауреат призвала сохранять водные запасы планеты, а также рационально использовать водные ресурсы.

Она выразила надежду, что по результатам конференции ООН по климату COP26 в Глазго страны придут к такому решению.

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Версия на английском языке Nobel laureate: Problem of water resources growing more relevant
Версия на азербайджанском языке Nobel laureatı: "Su mənbələri problemi getdikcə daha da aktuallaşır"

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