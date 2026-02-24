Казахстан направил около $2 млн на изучение и сохранение Каспия

Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге (около $2 млн) из резерва на комплексное изучение и сохранение Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на правительство Казахстана, соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства направлены АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".

Отмечается, что финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря.

"На сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран", - отметили в правительстве.

Для реализации данного постановления Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов - обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.