Qazaxıstan Xəzərin öyrənilməsi və qorunmasına təxminən 2 milyon dollar ayırıb
- 24 fevral, 2026
- 10:00
Qazaxıstan hökuməti Xəzər dənizinin kompleks şəkildə öyrənilməsi və qorunması üçün ehtiyatdan 1,1 milyard təngə (təxminən 2 milyon ABŞ dolları) ayırıb.
"Report" Qazaxıstan hökumətinə istinadən xəbər verir ki, müvafiq qərarı Baş nazir Oljas Bektenov imzalayıb.
Vəsait "Qazaxıstan Xəzər Dənizi Elmi-Tədqiqat İnstitutu" SC-yə yönəldilib.
Qeyd olunub ki, maliyyələşdirmə institutun elmi potensialının yaxşılaşdırılmasına töhfə verəcək. Vəsait dəniz monitorinqinin aparılması üçün avadanlıqların alınması, həmçinin hidrobioloji və hidrokimyəvi laboratoriyaların təchiz edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu, Elmi-Tədqiqat İnstitutuna bilavasitə dəniz akvatoriyasında kompleks monitorinqə keçməyə, o cümlədən mühitin hidrometeoroloji və bioloji parametrləri üzrə sistemli müşahidələr aparmağa imkan verəcək.
"Elmi-Tədqiqat İnstitutu bu gün səmərəli tədbirlərin işlənib hazırlanması üçün beynəlxalq elmi ictimaiyyətə fəal şəkildə inteqrasiya olunur, Xəzəryanı Ölkələrin Universitetləri və Elmi-Tədqiqat Mərkəzləri Assosiasiyasına daxil olub", - hökumətdən bildirilib.
Bu qərarın icrası üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə bütün zəruri tədbirləri görmək, Maliyyə Nazirliyinə isə büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadəsinə ciddi nəzarəti təmin etmək tapşırılıb.