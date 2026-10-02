Камеры мониторинга фиксируют рост популяции леопардов в Зангезурском нацпарке
Экология
- 02 октября, 2026
- 18:38
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В Зангезурском национальном парке новорожденных детенышей леопарда теперь фиксируют ежегодно, тогда как прежде их встречали примерно раз в два года.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов НАР.
Новорожденные детеныши были зафиксированы камерами в ходе мониторинга, который на протяжении 13 лет проводится в Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева.
По данным ведомства, после взросления родившиеся в Зангезурских горах леопарды расселяются по территориям соседних стран. Один из них добрался до Черноморского региона Турции.
За 13 лет наблюдений установлено, что в Зангезурских горах родились и выросли более 15 детенышей леопарда.
Zəngəzur Milli Parkında bəbir balalarının sayı artıb
Monitoring cameras record growth in leopard population in Zangazur National Park
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