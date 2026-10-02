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    Камеры мониторинга фиксируют рост популяции леопардов в Зангезурском нацпарке

    Экология
    • 02 октября, 2026
    • 18:38
    Камеры мониторинга фиксируют рост популяции леопардов в Зангезурском нацпарке

    В Зангезурском национальном парке новорожденных детенышей леопарда теперь фиксируют ежегодно, тогда как прежде их встречали примерно раз в два года.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов НАР.

    Новорожденные детеныши были зафиксированы камерами в ходе мониторинга, который на протяжении 13 лет проводится в Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева.

    По данным ведомства, после взросления родившиеся в Зангезурских горах леопарды расселяются по территориям соседних стран. Один из них добрался до Черноморского региона Турции.

    За 13 лет наблюдений установлено, что в Зангезурских горах родились и выросли более 15 детенышей леопарда.

    Зангезурский национальный парк леопард
    Zəngəzur Milli Parkında bəbir balalarının sayı artıb
    Monitoring cameras record growth in leopard population in Zangazur National Park
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