Камеры мониторинга фиксируют рост популяции леопардов в Зангезурском нацпарке

В Зангезурском национальном парке новорожденных детенышей леопарда теперь фиксируют ежегодно, тогда как прежде их встречали примерно раз в два года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов НАР.

Новорожденные детеныши были зафиксированы камерами в ходе мониторинга, который на протяжении 13 лет проводится в Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева.

По данным ведомства, после взросления родившиеся в Зангезурских горах леопарды расселяются по территориям соседних стран. Один из них добрался до Черноморского региона Турции.

За 13 лет наблюдений установлено, что в Зангезурских горах родились и выросли более 15 детенышей леопарда.