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    Zəngəzur Milli Parkında bəbir balalarının sayı artıb

    Ekologiya
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:37
    Zəngəzur Milli Parkında bəbir balalarının sayı artıb

    Zəngəzur Milli Parkında bəbir balalarının sayı artıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkında 13 il ərzində kameralar vasitəsilə aparılan monitorinqlər zamanı yeni doğulmuş bəbir balaları müşahidə edilib.

    Monitorinqlər zamanı əvvəlki dövrlərdə təxminən iki ildən bir bəbir balalarına rast gəlinirdisə, son illərdə bu göstərici artıb və artıq hər il yeni doğulmuş balalar qeydə alınır.

    Məlumata görə, Zəngəzur dağlarında doğulan bəbir balaları böyüdükdən sonra ətraf ölkələrin ərazilərinə yayılır. Onlardan biri Türkiyənin Qara dəniz bölgəsinə qədər gedib çıxıb.

    Monitorinqlərin aparıldığı 13 il ərzində Zəngəzur dağlarında 15-dən artıq bəbir balasının doğulduğu və yetkinlik yaşına qədər böyüdüyü müəyyənləşdirilib.

    Bəbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Qərbi Azərbaycan
    Камеры мониторинга фиксируют рост популяции леопардов в Зангезурском нацпарке
    Monitoring cameras record growth in leopard population in Zangazur National Park
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