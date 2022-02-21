Гидрометцентр объяснил причины наблюдаемого в Азербайджане тумана

Наблюдаемый в последние дни на территории Азербайджана туман связан с синоптическими условиями.

Наблюдаемый в последние дни на территории Азербайджана туман связан с синоптическими условиями.

Как сообщила Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, туман образовался в области низкого атмосферного давления и на фоне распространения с моря влажных воздушных масс со слабыми юго-восточными течениями.

По словам У.Тагиевой, ночью поверхность Земли постепенно охлаждается, что приводит к охлаждению нижних слоев атмосферы: "В результате столкновения относительно теплых и холодных воздушных масс создаются условия для образования тумана, и это вполне ожидаемое атмосферное явление".

У.Тагиева отметила, что во второй половине дня усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с приведет к рассеиванию тумана. Но с 23 по 26 февраля в основном ночью и утром в некоторых местах снова будет наблюдаться туман.