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Экоактивисты из США обеспокоены наносимым Арменией ущербом окружающей среде

Экоактивисты из США обеспокоены наносимым Арменией ущербом окружающей среде Экоактивисты из США выразили обеспокоенность в связи с серьезным ущербом, наносимым Арменией окружающей среде на Южном Кавказе.
Экология
31 января 2024 г. 17:28
Экоактивисты из США обеспокоены наносимым Арменией ущербом окружающей среде

Экоактивисты из США выразили обеспокоенность в связи с серьезным ущербом, наносимым Арменией окружающей среде на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, одним из активистов, выступившим за улучшение ситуации с экологией в регионе стал американский экоактивист, студент Мичиганского университета Мэтт Гарнетт (Matt Garnett).

По его словам, во время незаконной оккупации Карабахского региона Армения загрязняла реки.

"Существует также опасность, связанная с атомной электростанцией Мецамор в Армении. Экологические активисты и эксперты указывали на то, что это может быть одна из самых опасных электростанций в мире. На сегодняшний день Армения отказывается закрывать данную АЭС", - отметил он.

Американский экоактивист также призвал правительство Армении и частные компании, работающие, в горнодобывающей промышленности страны, открыть двери всех объектов международным экспертам, специализирующимся в области экологии и здравоохранения, включая специализированные НПО из соседних стран, чтобы позволить им инспектировать объекты, оценивать и проводить мониторинг, предпринимать соответствующие шаги, собирать образцы и проводить надлежащие измерения.

М. Гарнетт подчеркнул, что Армения должна защищать окружающую среду не только с целью улучшения экоситуации на Южном Кавказе, но и для соблюдения международных конвенций по правам человека, признающих право людей на чистую, здоровую, устойчивую окружающую среду.

Гражданский активист из США, сотрудник Школы права Университета Вашингтона и Ли Марьям Данеш также выразила озабоченность деятельностью Армении по добыче полезных ископаемых, "имеющую значительный радиоактивный и токсичный риск загрязнения экосистемы Южного Кавказа".

"Незаконная деятельность по добыче золота пагубно сказывается на источниках воды. Кроме того, эта практика на протяжении многих лет наносит серьезный вред Кавказским горам и оказывает отрицательное воздействие на жителей этого региона", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ ekofəalları Ermənistanın ətraf mühitə vurduğu ziyandan narahatdırlar
Версия на английском языке US environmental activists concerned about environmental damage caused by Armenia

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