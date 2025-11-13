Baku Hub заявил о реализации проектов в наиболее чувствительных к изменению климата странах

В рамках Ежегодного диалога высокого уровня Бакинского центра действий по климату и миру (Baku Hub) посол Эльшад Искендеров объявил о начале конкретных пилотных проектов в наиболее чувствительных к изменению климата странах, страдающих от конфликтов и высоких гуманитарных потребностей.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице в соцсети Х Азербайджанского председательства COP29.

Согласно информации, проекты официально стартовали с подписанием Меморандумов о взаимопонимании между Baku Hub и профильными министерствами Гамбии и Гвинеи-Бисау.