İqlim baxımından həssas ölkələrdə pilot layihələr başladılıb
Ekologiya
- 13 noyabr, 2025
- 07:24
Bakı İqlim və Sülh Fəaliyyəti Mərkəzinin ("Baku Hub") İllik Yüksək Səviyyəli Dialoqu çərçivəsində səfir Elşad İskəndərov iqlim baxımından həssas, münaqişələrdən və yüksək humanitar ehtiyaclardan əziyyət çəkən ölkələrdə konkret pilot layihələrin başladıldığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, layihələr Bakı İqlim və Sülh Fəaliyyət Mərkəzi ilə Qambiya Respublikasının Ətraf Mühit, İqlim Dəyişikliyi və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin Qvineya-Bisau Respublikasının Ətraf Mühit, Biomüxtəliflik və İqlim Fəaliyyəti Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumlarının imzalanması ilə rəsmi olaraq başladılıb.
