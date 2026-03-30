    Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН

    Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев принял участие в мероприятии организации по случаю Международного дня нулевых отходов (International Day of Zero Waste) в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, это следует из публикации на странице Постпредства в соцсети Х.

    "Азербайджан присоединился к мероприятию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA) с целью подчеркнуть острую необходимость борьбы с пищевыми отходами как проблемой, имеющей серьезные последствия для климата, экосистем и продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

    Были отмечены также инициативы по сокращению выбросов метана из органических отходов и продвижению устойчивых циркулярных продовольственных систем, выдвинутые в рамках конференции COP29, проходившей в Баку:

    "В связи с определением Zero Waste в качестве одного из приоритетов председательства Турции в COP31 мы с нетерпением ожидаем укрепления сотрудничества в сферах урбанизации, климата и устойчивого развития, в том числе в рамках WUF13 (Всемирный форум городов), который пройдет в Баку", - следует из публикации.

    Генеральная Ассамблея ООН Постоянное представительство Азербайджана при ООН Тофик Мусаев Всемирный форум городов (WUF13) Zero Waste
    Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının yüksəksəviyyəli tədbirində təmsil olunub
    Azerbaijan joins UN event on International Day of Zero Waste

