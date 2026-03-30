Азербайджан представлен на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофик Мусаев принял участие в мероприятии организации по случаю Международного дня нулевых отходов (International Day of Zero Waste) в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, это следует из публикации на странице Постпредства в соцсети Х.

"Азербайджан присоединился к мероприятию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA) с целью подчеркнуть острую необходимость борьбы с пищевыми отходами как проблемой, имеющей серьезные последствия для климата, экосистем и продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Были отмечены также инициативы по сокращению выбросов метана из органических отходов и продвижению устойчивых циркулярных продовольственных систем, выдвинутые в рамках конференции COP29, проходившей в Баку:

"В связи с определением Zero Waste в качестве одного из приоритетов председательства Турции в COP31 мы с нетерпением ожидаем укрепления сотрудничества в сферах урбанизации, климата и устойчивого развития, в том числе в рамках WUF13 (Всемирный форум городов), который пройдет в Баку", - следует из публикации.