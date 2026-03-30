Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının yüksəksəviyyəli tədbirində təmsil olunub
- 30 mart, 2026
- 20:42
BMT-də Beynəlxalq Sıfır Tullantı Günü (International Day of Zero Waste) ilə bağlı tədbir keçirilib və Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev də iştirakçılar arasında olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
"Azərbaycan iqlim, ekosistemlər və ərzaq təhlükəsizliyi üçün ciddi fəsadları olan bir məsələ kimi qida tullantıları ilə mübarizənin təcili ehtiyac olduğunu vurğulamaq məqsədilə BMT Baş Assambleyasının (UNGA) yüksək səviyyəli tədbirinə qoşulub", - məlumatda bildirilib.
COP29-a əsaslanaraq, üzvi tullantılardan ayrılan metan qazının azaldılması və dayanıqlı, dairəvi qida sistemlərinin təşviqi təşəbbüsləri vurğulanıb:
"Türkiyənin COP31 sədrliyinin prioritetlərindən biri kimi müəyyən edilmiş "Zero Waste" gündəliyi üzrə liderliyinə uyğun olaraq, şəhərlərin, iqlimin və dayanıqlılığın kəsişməsində, o cümlədən Bakıda keçiriləcək WUF13-də (Ümumdünya Şəhərsalma Forumu) əməkdaşlığın gücləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik".
Today marks the fourth observance of the #InternationalDayofZeroWaste with the theme "Food Waste". Azerbaijan joined the UNGA high-level event to stress the urgent need to tackle food waste, an issue with major implications for climate, ecosystems, and food security.— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) March 30, 2026
