Арзу Бабаева: Популяция джейранов в Аггёльском национальном парке растет

В рамках проекта "Защита, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики" с 2010 года до настоящего времени из Ширванского национального парка на территорию Аггёльского национального парка реинтродуц

В рамках проекта "Защита, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики" с 2010 года до настоящего времени из Ширванского национального парка на территорию Аггёльского национального парка реинтродуцировано 26 голов джейранов, тем самым их численность в нацпарке повысилась до 87.

Как передает Report, об этом в ходе медиатура в Аггёльский национальный парк сообщила официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По ее словам, в настоящее время в национальном парке наблюдается положительная динамика в популяции джейранов.