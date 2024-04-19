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Арзу Бабаева: Популяция джейранов в Аггёльском национальном парке растет

Арзу Бабаева: Популяция джейранов в Аггёльском национальном парке растет В рамках проекта "Защита, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики" с 2010 года до настоящего времени из Ширванского национального парка на территорию Аггёльского национального парка реинтродуц
Экология
19 апреля 2024 г. 17:08
Арзу Бабаева: Популяция джейранов в Аггёльском национальном парке растет

В рамках проекта "Защита, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики" с 2010 года до настоящего времени из Ширванского национального парка на территорию Аггёльского национального парка реинтродуцировано 26 голов джейранов, тем самым их численность в нацпарке повысилась до 87.

Как передает Report, об этом в ходе медиатура в Аггёльский национальный парк сообщила официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

По ее словам, в настоящее время в национальном парке наблюдается положительная динамика в популяции джейранов.

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Версия на азербайджанском языке Arzu Babayeva: Ağgöl Milli Parkında ceyran populyasiyası müsbət dinamika ilə inkişaf edir

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