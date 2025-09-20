В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНО

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла очередная авария, поднят красный флаг.

Как сообщает Report, Нико Хюлькенберг из Sauber врезался в защитный барьер на 4-ом повороте и разбил переднее антикрыло.

Квалификация возобновится в 16:28.

16:13

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла первая авария.

По информации Report, пилот команды Williams Александр Албон потерял контроль над своим болидом, который врезался в защитный барьер.

Маршалы подняли красный флаг, и сессия была временно приостановлена для эвакуации поврежденного автомобиля и восстановления барьеров безопасности.

Сейчас квалификация уже возобновилась.