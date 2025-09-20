В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНО
Другие
- 20 сентября, 2025
- 16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла очередная авария, поднят красный флаг.
Как сообщает Report, Нико Хюлькенберг из Sauber врезался в защитный барьер на 4-ом повороте и разбил переднее антикрыло.
Квалификация возобновится в 16:28.
В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла первая авария.
По информации Report, пилот команды Williams Александр Албон потерял контроль над своим болидом, который врезался в защитный барьер.
Маршалы подняли красный флаг, и сессия была временно приостановлена для эвакуации поврежденного автомобиля и восстановления барьеров безопасности.
Сейчас квалификация уже возобновилась.
Последние новости
16:37
Фото
Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
16:33
Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:29
Фото
Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"Другие
16:28
В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировойДругие страны
16:26
Фото
Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнутренняя политика
16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНОДругие
16:07
В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварииВ регионе
16:06
Фото
Видео
Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:03