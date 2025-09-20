İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 17:44
    Formula : Maklaren sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda daha bir qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Maklaren"dən Oskar Piastrinin idarə etdiyi bolid də səddə çırpılıb.

    Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və üçüncü sessiya müvəqqəti dayanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda daha bir qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Ferrari" pilotu Şarl Leklerin idarə etdiyi bolid üçüncü sessiyada səddə çırpılıb.

    Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha bir pilot uğursuzluqla üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, "Haas" komandasının sürücüsü Oliver Bermanın bolidində problem aşkarlanıb.

    O, sıralama turunun ikinci sessiyanın əvvəlində mübarizəni dayandırmalı olub.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda növbəti qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Kik-Zauber" komandasının pilotu Niko Hyolkenberqin idarə etditiyi bolid səddə dəyib.

    Qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Uilyams" komandasından Aleksander Albon uğursuzluqla üzləşib.

    Onun idarə etdiyi bolid səddə dəyib. Qırmızı bayraq qaldırıldıqdan sonra sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.

    Formula 1 Qəza Bakı treki Azərbaycan Qran-prisi
    Foto
    Пиастри разбил болид в третьем повороте - ОБНОВЛЕНО-4
    Foto
    Piastri crashes his car at Turn 3

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda birinci yeri tutan pilot bəlli olub - YENİLƏNİB - 4

    Formula 1
    17:50
    Foto
    Video

    Naxçıvan-Bakı sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:44
    Foto

    "Formula ": "Maklaren" sürücüsü də Bakıda qəzaya düşüb - YENİLƏNİB - 3

    Formula 1
    17:42

    KİV: Bir gün ərzində Britaniyaya 1 000-dən çox qeyri-qanuni miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    17:26

    Zinəddin Zidanın oğlu Əlcəzair millisində çıxış edəcək

    Futbol
    17:23

    Məsud Pezeşkian: İran Nətənz nüvə obyektindən daha yaxşısını tikəcək

    Region
    17:22

    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə yük daşımaları 9 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:09
    Foto

    Kərim Vəliyev Belqradda hərbi paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    17:04

    Bəzi ərazilərə leysan yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti