Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

    Другие
    • 20 октября, 2025
    • 13:27
    В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

    Экскаваторщик Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 58-летний Ильгар Ширинов подорвался на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района при исполнении служебных обязанностей.

    Об этом Report сообщили в ANAMA.

    В результате разрыва противопехотной мины мужчина получил серьезную травму.

    Пострадавший был эвакуирован в районную больницу, где ему ампутировали правую ногу ниже лодыжки.

    Состояние И.Ширинова оценивается как стабильное.

    сотрудник ANAMA разрыв мины Ходжавенд
    ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib
    ANAMA employee injured in mine explosion in Khojavand, his leg amputated

    Последние новости

    13:52

    МВД Армении обещало наказать за попытку помешать задержанию Гукасяна - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    13:40
    Фото

    Азербайджан стремится расширить партнерство с рядом финансовых институтов

    Финансы
    13:30

    Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

    В регионе
    13:27

    В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

    Другие
    13:24

    Лувр после ограбления будет закрыт 20 октября для посещения

    Другие страны
    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    Лента новостей