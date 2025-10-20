В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине
20 октября, 2025
- 13:27
Экскаваторщик Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 58-летний Ильгар Ширинов подорвался на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района при исполнении служебных обязанностей.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
В результате разрыва противопехотной мины мужчина получил серьезную травму.
Пострадавший был эвакуирован в районную больницу, где ему ампутировали правую ногу ниже лодыжки.
Состояние И.Ширинова оценивается как стабильное.
