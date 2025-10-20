В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Экскаваторщик Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) 58-летний Ильгар Ширинов подорвался на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района при исполнении служебных обязанностей.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В результате разрыва противопехотной мины мужчина получил серьезную травму.

Пострадавший был эвакуирован в районную больницу, где ему ампутировали правую ногу ниже лодыжки.

Состояние И.Ширинова оценивается как стабильное.