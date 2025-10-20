İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 13:20
    ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) ekskavator operatoru xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən oktyabrın 20-də Xocavənd rayonunun Tağaverd kəndi ərazisində minaya düşüb.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan 1967-ci il təvəllüdlü İlqar Vəli oğlu Şirinovdur.

    O, hadisə yerindən təxliyə edilərək Xocavənd Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Xəsarət alan şəxsin sağ ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya edilib. Vəziyyəti stabildir.

    Xocavənd mina hadisəsi ANAMA
    В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине
    ANAMA employee injured in mine explosion in Khojavand, his leg amputated

    Son xəbərlər

    13:35

    Zelenski hərbi vəziyyətin və səfərbərliyin uzadılması haqqında qanun layihələrini Radaya təqdim edib

    Region
    13:29

    Macarıstan klubuna uduzan "Kür"ün baş məşqçisi: "Altı həndbolçumuz zədəli idi"

    Komanda
    13:23
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Federasiyasının məşqçilər üçün seminarı başa çatıb

    Komanda
    13:20

    ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

    Hadisə
    13:19

    Fransa Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketi üzərində işə başlamağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyir

    Maliyyə
    12:59

    AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti