İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    ANAMA rəsmisi: Vətən müharibəsindən sonra 415 nəfər mina və partlamamış hərbi sursatın qurbanı olub

    Hadisə
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:00
    ANAMA rəsmisi: Vətən müharibəsindən sonra 415 nəfər mina və partlamamış hərbi sursatın qurbanı olub

    Vətən müharibəsindən sonra 415 nəfər mina və partlamamış hərbi sursatın qurbanı olub, onların 71 nəfəri baş verən insidentlər nəticəsində həlak olub, 344 nəfəri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) Beynəlxalq əlaqələr maarifləndirmə və mətbuatla iş idarəsinin rəisi Ramil Əzizov Azərbaycanda Minadan Zərərçəkənlərin Assosiasiyası (AMZA ) İctimai Birliyinin iyun ayından noyabr ayına qədər "Mina/PHS hadisəsi və onun təsirlərinin azaldılmasına dəstək" layihəsinin nəticələri ilə bağlı tədbirdə deyib.

    O bildirib ki, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra 248 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib:

    "Nəticədə 236 min 798 ədəd mina və müxtəlif növlü partlayıcı sursatlar aşkar olunaraq mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilib. Onların içərisində 40 mindən çoxu piyada əleyhinə minadır. Bu da insanların aşağı nahiyələrinin amputasiyasi ilə nəticələnən faciələrə gətirib çıxarır. Agentlik bütün hadisələrlə bağlı məlumatları informasiya sistemində toplayır. Bu günə qədər 415 vətəndaş baş verən hadisələrin qurbanı olub. Onların 71 nəfəri baş verən insidentlər nəticəsində həlak olub, 344 nəfəri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Ümumilikdə, Vətən müharibəsindən sonra 253 insident baş verib. Amma 1991-ci ildən bu yana 3 min 400 dən çox vətəndaş mina və partlamamış hərbi sursatların işə düşməsi nəticəsində həlak olub və yaxud müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan 362 nəfəri azyaşlı və gənclər, 38 nəfəri isə qadındır".

    mina ANAMA
    ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

    Son xəbərlər

    13:31

    Ali Radada müharibə şəraitində prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    13:30

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbər şəxsi hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    13:28

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə daha 64 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    13:23

    Milli Məclisin payız sessiyasının son plenar iclası dekabrın 30-da keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:23

    Parlament Azərbaycanda asbestin qadağan olunması təklifini ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:17

    "Bahar" və "Qum-Dəniz" yataqlarından ilkin neftin hasil ediləcəyi vaxt açıqlanıb

    Energetika
    13:16
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

    Daxili siyasət
    13:13

    Səfir: Azərbaycanlı turistlərin Maldivə vizasız gediş imkanı qazanmaları sevindiricidir

    Xarici siyasət
    13:12

    Milli Məclis "Patent haqqında" qanuna çoxsaylı dəyişiklikləri ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti