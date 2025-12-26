ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

После окончания 44-дневной Отечественной войны в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), из них 71 погиб, еще 344 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов на мероприятии, посвященном итогам проекта "Поддержка в снижении последствий мин/НРБ-инцидентов".

По его словам, после войны было очищено более 248 тыс. гектаров территории, где специалисты обнаружили и обезвредили 236 798 мин и различных взрывоопасных предметов, свыше 40 тыс. из которых - противопехотные мины.

"Противопехотные мины чаще всего приводят к ампутации нижних конечностей и тяжелым человеческим трагедиям. Все инциденты фиксируются в информационной системе агентства", - отметил Азизов.

Он также подчеркнул, что после Отечественной войны произошло 253 минных инцидента, а в целом с 1991 года жертвами мин и НРБ стали более 3 400 граждан.